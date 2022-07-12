Яир Родригес: «Мне пообещали чемпионский бой в случае победы над Ортегой»

Теги полулегкий вес UFC MMA Брайан Ортега Яир Родригес Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес сообщил, что промоушен пообещал ему чемпионский бой с Алексом Волкановски, если он победит Брайана Ортегу.

«Да, мне было это сказано. Это то, к чему мы стремимся. Первым делом я собираюсь выиграть предстоящий бой, а затем дать чемпиону отдохнуть, подлечиться, после этого мы преступим к действию.

Давайте делать все шаг за шагом. Сейчас мне предстоит сразиться с Брайаном Ортегой.

Алекс выглядел потрясающе в бою с Максом Холлоуэем. Мне лучше хорошо подготовиться, если я хочу стать чемпионом. Мне придется хорошо поработать, потому что Волкановски жесткий соперник», – сказал Родригес.

Бой Родригеса и Ортеги состоится 16 июля в главном событии UFC on ABC 3 в Нью-Йорке.

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