Али Абдель-Азиз: «Если Оливейра откажется драться в октябре, то Махачев и Дариуш могут оспорить титул»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался относительно вакантного титула UFC в легком весе.

«Если Чарльз Оливейра откажется драться в октябре, то все очень просто: в легком весе нет чемпиона, поэтому Ислам Махачев и Бенеил Дариуш могут оспорить титул.

Чарльз встретится с победителем, он заслуживает уважения.

UFC не собирается никого ждать и никогда этого не делал. Компания будет двигаться дальше. Я пару раз переиграл свою руку, и теперь знаю, что делать», – написал Абдель-Азиз.

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