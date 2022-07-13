Тренер Оливейры: «UFC объявит о следующем сопернике Чарльза и месте проведения боя примерно через 10 дней»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона в легком весе , рассказал о следующем поединке бразильца.

«Мы несколько раз встречались с руководством UFC. Эти встречи были довольно продуктивными, мы довольными уехали домой.

Примерно через 10 дней UFC сообщит, какой из предложенных вариантов они утвердили. Что бы они не сказали, нас это устроит», – сказал Лима.

В последнем поединке Оливейра победил Джастина Гейджи сабмишном в первом раунде, но был лишен титула из-за проваленной весогонки.

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