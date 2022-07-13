Оливейра не советует Волкановски переходить в легкий вес: «Это очень сложный дивизион»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра отреагировал на стремление чемпиона полулегкого дивизиона подняться в весе.
«Он очень жесткий парень, и я знаю, что он вошел в историю в категории до 66 килограммов.
Но каждый, кто задумывается о переходе в легкую категорию, должен хорошенько подумать, потому что это очень, очень, очень сложный дивизион», – сказал Оливейра.
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