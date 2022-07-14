Брайан Ортега: «Как, черт возьми, Волкановски выбрался из моей гильотины?»

Теги MMA Брайан Ортега Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Брайан Ортега вспомнил попытки сабмишена в чемпионском бою против Алекса Волкановски.

«Я пересматривал этот бой снова и снова, думая: как, черт возьми, этот человек выбрался из удушающего? Буду честен с вами: я уже был на вершине празднования.

Он был в гильотине, а я думал: «Скоро стану чемпионом мира!» Я просто ждал сдачи, но этого так и не последовало. Он вышел из сабмишена, а я был как дерьмо», – рассказал Ортега.

Ортега проиграл Волкановски 25 сентября 2021-го единогласным решением судей. В ночь на 17 июля он встретится с Яиром Родригесом.

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