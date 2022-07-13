Костя Цзю про бой сына Тима с Джермеллом Чарло: «Соперник ему по зубам»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на назначение титульного боя между Тимофеем Цзю и Джермеллом Чарло.
«Тимофей выходит на бой против абсолютного чемпиона мира — конечно, это хороший соперник. Чем сложнее челлендж, тем интереснее победа.
Чарло — хороший, думающий, бьющий боксер, поэтому Тимофею не будет легко. Но в этом и красота боя.
Надеюсь, все будет хорошо. Главное, соперник ему по зубам», – сказал Цзю-старший.
Бой Цзю-младшего и Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится 28 января.
Тим Цзю: «Желаю причинить боль Чарло»