Костя Цзю про бой сына Тима с Джермеллом Чарло: «Соперник ему по зубам»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на назначение титульного боя между Тимофеем Цзю и Джермеллом Чарло.

«Тимофей выходит на бой против абсолютного чемпиона мира — конечно, это хороший соперник. Чем сложнее челлендж, тем интереснее победа.

Чарло — хороший, думающий, бьющий боксер, поэтому Тимофею не будет легко. Но в этом и красота боя.

Надеюсь, все будет хорошо. Главное, соперник ему по зубам», – сказал Цзю-старший.

Бой Цзю-младшего и Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится 28 января.

Тим Цзю: «Желаю причинить боль Чарло»

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