Бой между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло состоится 28 января

Промоутерская компания No Limit Boxing сообщила дату поединка между абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло и австралийцем .

«Тим Цзю встретится с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло 28 января (29 января в Австралии) за все титулы», – говорится в сообщении.

Чарло в последнем поединке одержал досрочную победу в десятом раунде в реванше с Брайаном Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем дивизионе.

Цзю в марте победил единогласным решением судей американца Террела Гаушу.

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