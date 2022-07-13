Тим Цзю: «Желаю причинить боль Чарло»

Претендент на титул WBO в первом среднем весе поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло, который должен состояться 28 января.

«Я собираюсь отправиться в Америку на два месяца. Буду готовиться там, получу лучшие спарринги и использую лучшие залы. Я просто буду в форме и готов к поединку.

Я хочу забраться на вершину, желаю бросать вызов лучшим здесь. Я знаю, что у меня есть все необходимое для победы.

В бою с Чарло я буду маневрировать и не пропускать удары. Буду бить его сильнее, я хочу остановить его. Хочу удосрочить этого парня, желаю причинить ему боль.

Чтобы быть великим, тебе надо доказать, что все ошибаются. Вот что необходимо, все просто», – сказал Цзю.

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