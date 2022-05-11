Емельяненко объяснил плохую форму Немкова в бою с Андерсоном: «Оказывается, наелся на сборах так, что все это заметили»

Боец Bellator и наставник чемпиона в полутяжелом весе Вадима Немкова Федор Емельяненко высказался о поединке россиянина против Кори Андерсона.

Американец доминировал на протяжении трех раундов, однако поединок был прерван и признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны Кори.

«Последний звоночек у нас был на сборах в Кисловодске, но все равно мы на него не обратили внимания, подумали, что, может, чуть перегрузился, наелся.

Оказывается, наелся так, что все отметили, что Вадим был сам не свой. Даже на последнем сборе в Кисловодске он уже наелся.

Парня просто надо было оставить в покое и дать ему отдохнуть. Поэтому не пошло у него в бою. Немножко удивил Кори Андерсон, но увидели мы и слабые стороны», – признался Емельяненко-старший.

Немков про бой с Андерсоном: «Мне изначально сказали, что поединок состоится при условии, что я буду драться без флага»

Кори Андерсон: «Федор сказал, что я не победил Немкова, а только бил головой. Братан, мне плевать, кто ты»