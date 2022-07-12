Хавьер Мендес: «Не считаю, что Волкановски представляет угрозу для Махачева»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился мнением насчет возможного поединка чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски с его бойцом Исламом Махачевым.

«Не считаю, что Волкановски представляет такую большую угрозу для Ислама, как вы могли подумать.

Дело в том, что Махачев — мастер тейкдаунов, и Алекс этому не сможет помешать. Ударка Ислама чертовски хороша, он мог бы выстоять с Волкановски.

Так что если только Алекс невероятным образом не улучшит свою борьбу, я не вижу от него большой угрозы для Махачева», – сказал Мендес.

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