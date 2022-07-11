Чарльз Оливейра: «Махачев заслуживает похвалы, но за его спиной Хабиб, который имеет влияние»

Бывший чемпион в легком весе согласен провести бой с в конце года.

«На самом деле, Ислам заслуживает похвалы — у него длинная победная серия. Если я не ошибаюсь, 11 побед подряд, или что-то около того.

С другой стороны, за его спиной стоит Хабиб, которые имеет влияние: нравится тебе или нет, но поддержка такого человека придает тебе вес.

Как мне кажется, Ислам должен провести еще один бой, чтобы подраться за пояс. Но если UFC хочет, чтобы мы подрались, и если Ислам этого так хочет, то нет проблем.

Если он готов драться в конце года, то для нас не имеет значения, где пройдет бой», – сказал Оливейра.

Чендлер предложил Махачеву бой за титул, россиянин согласился

Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»