Ортега хочет драться с Волкановски: «Я смертельный соперник для него»

Топовый полулегковес UFC Брайан Ортега хочет еще раз подраться с чемпионом дивизиона .

«Волкановски выиграл и защитил пояс, но люди видели, что единственным человеком, который доставил ему больше всего хлопот, был я. Я подверг его самой большой опасности в карьере...

Люди видели это. Я просто смертельный соперник для него. Я продолжу тренироваться, чтобы побеждать, а потому подерусь с этим парнем и одержу победу.

У меня есть инструменты для этого, я должен правильно разыграть свои карты», – заявил Ортега.

В сентябре 2021-го Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей.

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