Оливейра открылся фаворитом боя с Волкановски по мнению букмекеров

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы в бою экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры и чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски.

На победу Оливейры коэффициент составляет 1.769. Успех Волкановски оценивается в 2.1.

На UFC 276 Волкановски победил единогласным решением судей Макса Холлоуэя и вызвал на бой Оливейру.

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