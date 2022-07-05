Оливейра открылся фаворитом боя с Волкановски по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в бою экс-чемпиона UFC в легком весе и чемпиона полулегкого дивизиона .

На победу Оливейры коэффициент составляет 1.769. Успех Волкановски оценивается в 2.1.

На UFC 276 Волкановски победил единогласным решением судей Макса Холлоуэя и вызвал на бой Оливейру.

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Холлоуэй обратился к фанатам: «Не плачьте по мне. Это часть жизни. Я люблю всех вас!»