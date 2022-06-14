Стерлинг и Джонс поднялись в общем рейтинге UFC, Прохазка попал в топ-15

UFC обновил рейтинги после турнира UFC 275, который прошел 12 июня в Сингапуре.

В рейтинге вне зависимости от весовых категориях появился новый чемпион полутяжелого дивизиона , он занял 11-е место. В минувшие выходные чешский боец победил удушающим приемом в пятом раунде.

Бразильский полутяж потерял семь позиций и расположился на 15-м месте.

, и Дейвисон Фигередо улучшили свои позиции на одну строчку.

Чемпион легчайшего веса стал восьмым, экс-чемпион полутяжелого дивизиона — девятым, обладатель пояса в наилегчайшем весе — десятым.

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