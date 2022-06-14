Али Абдель Азиз: «Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Камару Усман Али Абдель-Азиз Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман способен победить Иржи Прохазку, Гловера Тейшейру и Яна Блаховича.

«Только что пересмотрел бой за титул UFC в полутяжелом весе. Верю, что Камару Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру.

Не хочу нести чушь, но это реально», – написал Абдель-Азиз.

На UFC 275 в Сингапуре Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде.

Новый чемпион UFC: Прохазка живет отшельником, следует кодексу самураев и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли

7 тысяч жителей Брно пришли на парад в честь чемпионства Прохазки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные