Али Абдель Азиз: «Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион UFC в полусреднем весе способен победить , и .

«Только что пересмотрел бой за титул UFC в полутяжелом весе. Верю, что Камару Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру.

Не хочу нести чушь, но это реально», – написал Абдель-Азиз.

На UFC 275 в Сингапуре Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде.

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