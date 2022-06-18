Прохазка – о следующем бое: «Решение еще не принято. Блахович – самый опасный боец в дивизионе, но я уважаю Тейшейру»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что еще не знает имя следующего соперника.

«Я думаю, что самым опасным бойцом в дивизионе, если не считать меня, является . И есть вероятность, что он станет моим следующим соперником.

Но я с уважением отношусь и к Гловеру. В общем, у меня есть вариант предложить Гловеру реванш и есть вариант провести бой с Яном Блаховичем.

Решение еще не принято, мне нужно будет поговорить с UFC и со своими менеджерами, чтобы понять, какой следующий шаг мне лучше предпринять», – сказал чешский боец.

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