Петр Ян готов подраться с Шоном О’Мэлли, если он победит на UFC 276

Бывший чемпион в легчайшем весе обратился к ’Мэлли.

«Эй, розовый пудель, если ты победишь в субботу и действительно захочешь подраться со мной, то наберись храбрости и вызови меня. Я приму вызов.

Но если ты просто хочешь поднять бесполезный шум для хайпа, то перестань говорить обо мне, трус», – написал Ян.

2 июля на UFC 276 О’Мэлли подерется с Педро Муньосом.

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