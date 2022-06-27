Арман Царукян: «С кем будет следующий бой? Первым в голову приходит Тони Фергюсон»

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал о планах после поражения на UFC on ESPN 38.

Царукян проиграл Матеушу Гамроту единогласным решением судей.

«Сейчас буду тренироваться. В UFC сказали, что будет давать мне только главные бои вечера. Они очень заинтересованы во мне. На этой неделе у меня будет встреча с ними. Хантер, Шон Шелби сказали мне, что я выиграл бой у Гамрота. Круто, что они так поддерживают.

С кем будет следующий бой? Первым в голову приходит . Сейчас подерутся Физиев и Дос Сантос, посмотрим, кто из них выиграет. Есть еще Дариуш, но сейчас я проиграл — возможно, его не дадут. В целом, я в топе и по-любому бой будет с кем-то из топов», – сказал Царукян.

Гамрот согласен с решением судей: «Выносливость Царукяна шла на убыль, а моя повышалась»

Царукян – о проигрыше Гамроту: «Я зол. Я должен был биться лучше»