Бой Мераба Двалишвили и Жозе Альдо может состояться 20 августа на UFC 278

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Мераб Двалишвили UFC 278 Бокс/MMA/UFC

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC разрабатывает бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Жозе Альдо.

Поединок может состояться 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити. Ранее стало известно, что этот турнир возглавит бой чемпиона полусреднего веса Камару Усмана и Леона Эдвардса.

31-летний Двалишвили в последнем поединке победил техническим нокаутом во втором раунде Марлона Мораеса.

35-летний Альдо идет на серии их трех побед, победив решениями Марлона Веру, Педро Муньоза и Роба Фонта.

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