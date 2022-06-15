Бой Мераба Двалишвили и Жозе Альдо может состояться 20 августа на UFC 278

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что разрабатывает бой в легчайшем весе между и .

Поединок может состояться 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити. Ранее стало известно, что этот турнир возглавит бой чемпиона полусреднего веса Камару Усмана и Леона Эдвардса.

31-летний Двалишвили в последнем поединке победил техническим нокаутом во втором раунде Марлона Мораеса.

35-летний Альдо идет на серии их трех побед, победив решениями Марлона Веру, Педро Муньоза и Роба Фонта.

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