Боб Арум хочет устроить бой Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко (Майкл Бенсон)

Теги Боб Арум легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни может провести первую защиту поясов в поединке с Василием Ломаченко.

Эти слова промоутера Боба Арума передает инсайдер Майкл Бенсон.

«Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Девин Хэйни – Василий Ломаченко за титулы Хэйни WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе», – написал Бенсон в соцсетях.

Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

Хэйни стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Камбососа единогласным решением судей

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