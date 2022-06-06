Боб Арум хочет устроить бой Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко (Майкл Бенсон)

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе может провести первую защиту поясов в поединке с .

Эти слова промоутера передает инсайдер Майкл Бенсон.

«Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Девин Хэйни – Василий Ломаченко за титулы Хэйни WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе», – написал Бенсон в соцсетях.

Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

Хэйни стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Камбососа единогласным решением судей