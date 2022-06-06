Боб Арум хочет устроить бой Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко (Майкл Бенсон)

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни может провести первую защиту поясов в поединке с Василием Ломаченко.
Эти слова промоутера Боба Арума передает инсайдер Майкл Бенсон.
«Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Девин Хэйни – Василий Ломаченко за титулы Хэйни WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе», – написал Бенсон в соцсетях.
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