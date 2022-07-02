Тайсон Фьюри вызвал на бой актера-стронгмэна из «Игры престолов»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Хафтор Бьернссон Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вызвал на бой актера и стронгмэна Хафтора Бьернссона, известного по «Игре престолов».

«Только что закончил тренировку и подумал о том, чтобы уничтожить одного человека. Тор! Я иду за тобой. Увидимся в ринге, и это не будет спаррингом», – написал Фьюри в соцсетях, после чего Бьернссон принял вызов.

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