Александр Усик: «Фьюри хочет 500 млн долларов за наш бой? Он меня боится»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе прокомментировал заявление чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Британец, завершивший карьеру, сообщал, что согласится на бой с украинцем за 500 млн долларов.

«Дай Бог, чтобы Фьюри был на моем пути к званию абсолютного чемпиона. Тайсон говорит, что не хочет драться со мной, потому что я не его уровня или еще что-то. Он меня боится.

Фьюри хочет 500 млн долларов? Ха-ха-ха. Он шутит. 500 лямов? Кто ему даст 500 лямов? Я тоже хочу 500 миллионов, и что?» – сказал Усик.

Реванш Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Фьюри рассказал, почему не хочет драться с Усиком: «Он появился в этом поколении только один бой назад»

Тайсон Фьюри: «Усик слишком резкий, умный и быстрый для Джошуа»