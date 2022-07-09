UFC Vegas 58: Дос Аньос против Физиева, Нурмагомедов – Де Андраде и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 10 июля состоится турнир UFC Vegas 58.

В главном бою вечера подерутся легковесы (31-13) и (11-1).

В со-главном событии турнира встретятся средневесы Кайо Борральо (11-1) и Армен Петросян (8-1).

Другие бои главного карда:

(16-2) против Дугласа Сильва де Андраде (25-4) в легчайшем весе;

Джаред Вандераа (11-8) против Чейза Шермана (15-10) в тяжелом весе;

Синтия Кальвилло (10-4-1) против Нины Нуньес (10-7) в женском наилегчайшем весе;

Майкл Джонсон (24-17) против Джейми Малларки (12-5) в легком весе.

Турнир начнется в 01:00 по мск. Трансляция предварительного карда – на канале «Матч! Боец». Основной кард должен начаться в 04:00 по мск, его покажут на «Матч ТВ».

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