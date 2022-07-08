Взвешивание UFC Vegas 58: Дос Аньос тяжелее Физиева, Нурмагомедов и Де Андраде показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 10 июля состоится турнир UFC Vegas 58.

В главном бою вечера подерутся легковесы и Рафаэль Физиев.

В со-главном событии турнира встретятся средневесы Кайо Борральо и Армен Петросян.

Перед турниром состоялась традиционная церемония взвешивания:

Рафаэль дос Аньос (70,76 кг) против (70,31 кг);

Кайо Борральо (84,14 кг) против Армена Петросяна (84,14);

(61,46) против Дуглас Сильва де Андраде (61,46 кг);

Джаред Вандераа (119,52 кг) против Чейз Шерман (114,76 кг);

Синтия Кальвилло (57,15 кг) против Нина Нуньес (56,93 кг);

Майкл Джонсон (70,53 кг) против Джейми Малларки (70,53 кг).

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