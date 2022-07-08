Взвешивание UFC Vegas 58: Дос Аньос тяжелее Физиева, Нурмагомедов и Де Андраде показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 10 июля состоится турнир UFC Vegas 58.
В главном бою вечера подерутся легковесы Рафаэль Дос Аньос и Рафаэль Физиев.
В со-главном событии турнира встретятся средневесы Кайо Борральо и Армен Петросян.
Перед турниром состоялась традиционная церемония взвешивания:
Рафаэль дос Аньос (70,76 кг) против Рафаэля Физиева (70,31 кг);
Кайо Борральо (84,14 кг) против Армена Петросяна (84,14);
Саид Нурмагомедов (61,46) против Дуглас Сильва де Андраде (61,46 кг);
Джаред Вандераа (119,52 кг) против Чейз Шерман (114,76 кг);
Синтия Кальвилло (57,15 кг) против Нина Нуньес (56,93 кг);
Майкл Джонсон (70,53 кг) против Джейми Малларки (70,53 кг).
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