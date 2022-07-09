Карла Эспарза: «Восстановлюсь и вернусь в клетку до конца года»

Чемпионка UFC в минимальном весе Карла Эспарза заявила, что будет восстанавливаться от травм еще некоторое время. При этом спортсменка отметила, что избежала операции.

«Поговорила с доктором о результатах двух МРТ, операции мне не понадобятся! Мне просто нужно немного больше времени, физиотерапия и инъекции плазмы, и тогда я смогу восстановиться на все сто процентов и вернуться в клетку до конца года», – написала чемпионка в соцсетях.

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