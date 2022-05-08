Эспарза – о победе над Намаюнас: «Никогда не знаешь, чего ждать от судей. Казалось, что я работала первым номером»

Новоиспеченная чемпионка UFC в женском минимальном весе Карла Эспарза высказалась о победе над Роуз Намаюнас раздельным решением судей.

«Я хотела проводить тейкдауны, но иногда приходится забыть о плане и действовать по ситуации. Ты никогда не знаешь, чего ожидать от судей. Мне казалось, что я была первым номером, шла вперед. Так что я согласна с решением.

Но ситуация неприятная. Никому не понравилось бы участвовать в таком поединке. Я вышла в клетку и сделала все, что было в моих силах. Я забрала победу, и это самое главное», – сказала Карла.

Карла Эспарза выиграла у Роуз Намаюнас раздельным решением и стала чемпионкой UFC

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