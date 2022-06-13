Чжан предложила Эспарзе подраться в Абу-Даби: «Это будет справедливо по отношению к нам обеим»

Топовый боец женского минимального дивизиона , ставшая претенденткой на титул, вызвала чемпионку Карлу Эспарзу.

«Я хочу подраться с Карлой в Абу-Даби, я знаю, что в октябре там будет турнир. На мой взгляд, Карла тоже является особенным бойцом, и я знаю, что у нас может получиться очень хороший бой.

К тому же если мы сможем встретиться на нейтральной территории, это будет справедливо по отношению к нам обеим», – сказала китаянка после победы над .

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