Физиев – о преимуществе Махачева перед Оливейрой: «Он борется с Хабибом и ребятами олимпийского уровня»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев объяснил, почему считает фаворитом в возможном поединке против .

По мнению представителя Кыргызстана, преимущество россиянина заключается в разнице стилей.

«Я думаю, что Махачев сильнее Оливейры, потому что чувак борется с самого детства. И с кем он борется? С Хабибом, с ребятами олимпийского уровня по борьбе.

Плюс грэпплинг. Любой джиу-джитсер подтвердит, что грэпплер, перешедший из вольной борьбы, более сложный, чем обычный. У них контроль другой, они сильнее, лучше держат и контролируют сверху. Поэтому я думаю, что он лучше», – сказал Физиев.

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