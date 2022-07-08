Джейк Пол предложил Томми Фьюри $500 тысяч за бой: «Ты либо не хочешь драться, либо понимаешь бизнес»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол обратился к молодому профессионалу Томми Фьюри.

В 2021 году спортсмены должны были разделить ринг, однако бой сорвался из-за проблем британца со здоровьем.

«Я уверен, что ты напуганный маленький мальчик, который либо не хочет драться, либо понимает бизнес.

Я заплачу тебе 500 тысяч долларов, чтобы ты подрался со мной в Великобритании. Я сделаю это вскоре после 6 августа. Ты согласен?» – обратился Пол к Фьюри-младшему в соцсетях.

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