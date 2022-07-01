Джейк Пол: «Тайсон Фьюри так и не связался с моей командой, что сделать ставку на один миллион долларов»

Теги полусредний вес Тайсон Фьюри бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Блогер и начинающий боксер Джейк Пол сообщил, что чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри обманул его, пообещав сделать ставку на брата.

6 августа у Пола и Томми Фьюри намечен бой по правилам бокса. Тайсон Фьюри заявил, что готов поставить на победу брата один миллион долларов.

«Томми Фьюри скрывается, как сука, а адвокат Тайсона Фьюри так и не связался с моей командой, чтобы открыть эскроу-счет и сделать ставку на один миллион долларов, о которой мы договорились.

Он никогда не верил в своего брата. Я сообщил своей команде, что мы оставляем это позади и двигаемся дальше», – написал Пол.

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