Джейк Пол отказался от боя с Томми Фьюри и подерется с Хасимом Рахманом-младшим

Поединок американского блогера и британского боксера Томми Фьюри сорвался во второй раз. Об этом сообщает обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс.

По информации источника, новым соперником Пола станет сын бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Хасим Рахман-младший.

«Пол отвернулся от Томми Фьюри, которому на прошлой неделе отказали во въезде в США», – пишет Мэнникс.

Бой Пола и Рахмана состоится 6 августа.

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