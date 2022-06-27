Тайсон Фьюри заключил пари с Джейком Полом на 1 млн долларов

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри готов сделать ставку в размере 100 тысяч долларов на победу брата Томми Фьюри в бою с блогером .

Узнав об этом, начинающий боксер обратился к Фьюри с встречным предложением.

, сделавший в том году 40 млн долларов, готов поставить 100 тысяч на своего брата. Бог ты мой, мы трясемся от страха.

Эй, Тайсон, гребаная ты сучка, ты поднял 40 млн. Знаю, это не так много, как я, но давай все-таки поднимем ставку. Давай поставим миллион, Тайсон. Два миллиона, или три.

Сколько тебе будет угодно. Давай сделаем это. Ты со мной? Заключим сделку», – сказал Пол.

«Эй, Джейки-бой, я слышал, ты хочешь поставить больше, чем сто штук?

Ты хочешь большую ставку, ублюдок? Хочешь миллион? Давай сделаем это. Ты хочешь миллион, ты его получишь.

Но Джейки, я хочу увидеть этот миллион на эскроу-счете, потому что не думаю, что у тебя есть миллион долларов. И я говорю не о крипте. Я говорю о настоящих американских зеленых баксах. Настоящие доллары США, никакой крипты», – ответил Фьюри.

Бой между Полом и Томми Фьюри состоится 6 августа в Нью-Йорке.

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