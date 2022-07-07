Рафаэль Физиев: «Как противостоять борьбе уровня Махачева? Да бить их надо всех...»

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал, как противостоять борьбе высококлассных грэпплеров.

— Есть понимание, как противостоять борьбе уровня Махачева?

— Да бить их надо всех... Их всех надо бить. Как мне, ударнику, еще с ними справляться? Их надо бить. Бить так, чтобы они забывали о своей борьбе. А если и не забывали, то...

Допустим, попал ты ему хай-кик хороший, или попал ему коленом по корпусу — и он был заслуженным мастером спорта, а стал мастером спорта международного класса. Еще раз пробил хорошо — и он просто мастером спорта стал.

Еще пару раз хорошо пробил — он КМС стал. То же самое с джитсерами. Он черный пояс, ты ему пару раз влепил — он раз, коричневым стал. Еще пару раз влепил — он фиолетовым стал.

Еще несколько раз влепил — и он уже белым становится и проигрывает тебе удушающим. Как Тейшейра Прохазке.

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