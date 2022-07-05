Рафаэль Физиев: «Хабиб по-прежнему может драться и побить любого соперника»

Легковес UFC Рафаэль Физиев оценил форму экс-чемпиона дивизиона .

«Я думаю, что у Хабиба все еще есть мощь. Он по-прежнему может драться и побить любого соперника.

Однако я не думаю, что все будет так, как раньше, потому что его отца больше нет рядом с ним.

Если у Хабиба действительно появится шанс вернуться и снова подраться, то я считаю, что он наверняка способен на это. Сколько ему лет? 33 года?

Он все еще может провести несколько боев, показав хорошую мощь», – считает Физиев.

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