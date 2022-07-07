Конор ответил на предложение Физиева потренироваться вместе: «Не проявляй неуважения, ты еще ничего не добился в этом спорте»

Бывший чемпион в двух весовых категориях обменялся сообщениями с легковесом .

Ранее ирландец раскритиковал Физиева за фирменные уклоны от хай-киков, на что боец из Кыргызстана предложил Конору посетить зал, в котором он занимается.

«Конор, я приглашаю тебя в наш зал, где мы покажем тебе, как правильно бить ногами и защищаться, чтобы ты перестал жить в мире фантазий, в котором, как ты считаешь, можно нанести рубящий удар в подобной ситуации», – написал Физиев.

«Спасибо за предложение. Когда я буду в Таиланде, обязательно приду! Не проявляй неуважения, поскольку ты еще ничего не добился в этом спорте. Удачи в предстоящем бою.

«Мир фантазий» считает, что твоя манера так защищаться непреодолима. Но это совершенно не так. Привычки – это возможность для ловушек. Удачи», – ответил Конор.

В эти выходные Физиев проведет бой против Рафаэля Дос Аньоса.

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