Оливейра ответил на вызов Волкановски: «Наш бой – вопрос времени»

Бывший чемпион UFC в легком весе ответил на вызов чемпиона полулегкого дивизиона .

После победы над Максом Холлоуэем на UFC 276 Волкановски заявил о желании подняться в легкий вес.

«Он очень крутой парень. Я знаю, что он вошел в историю своего дивизиона, но все, кто мечтает о переходе в легкий вес, должны хорошо подумать, потому что это очень тяжелый дивизион.

Наш бой — вопрос времени. Все знают, что я хотел бы подраться с Конором Макгрегором из-за денег, и все знают, что я думаю, что Ислам Махачев должен еще раз подраться, хотя бы один раз, прежде чем драться за титул.

Теперь еще Волкановски. Все хотят драться со мной», – сказал Оливейра.

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