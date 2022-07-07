Брайс Митчелл бросил вызов Евлоеву, россиянин ответил: «Ты бы не выжил на улицах, где я вырос, деревенщина»

Американский боец UFC Брайс Митчелл хочет подраться с российским полулегковесом .

«Мовсар, я бы лучше надрал тебе задницу на улице, чем на ринге UFC. Я знаю тебя, русский, и, если мы подеремся, ты окажешься в больнице.

Если ты подойдешь ко мне близко, то я тебя побью. Мне не нравится, как твой менеджер разговаривает со мной. Ты тоже его сучка. Твою задницу я тоже надеру», – написал Брайс.

Евлоев ответил: «Смотрите, кто проснулся! Ты бы не выжил на улицах, где я вырос, деревенщина. Сохрани эту энергию, когда мы сойдемся лицом к лицу.

Просто подпиши контракт, и я надеюсь, что ты потратишь свои деньги за бой на самообразование, потому что ты не получишь бонус за победу, тупица».

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