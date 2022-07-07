Конор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал выступление Иана гарри на UFC 276, где тот победил единогласным решением судей Габриэла Грина.

«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружен во все это и наслаждался каждой секундой.

Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные.

Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!» – написал Конор в соцсетях.

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