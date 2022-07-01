Хабиб назвал лучший момент в карьере: «Я мог проиграть любой бой, но только не этот»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на церемонии введения в Зал славы ответил на вопрос о лучшем моменте в карьере.
«Это случилось здесь, 6 октября 2018 года. На этой самой арене.
Это был величайший бой в истории ММА, и я очень рад, что выиграл его.
Я мог проиграть любой бой, но только не этот», – сказал россиянин.
В октябре 2018-го Хабиб успешно защитил титул в легком весе, финишировав Конора Макгрегора сабмишном в четвертом раунде.
Бой Нурмагомедова с ирландцем установил рекорд по продажам платных трансляций с результатом 2,4 миллиона PPV.
UFC выпустил видеоролик в честь включения Хабиба в Зал славы