Шон Стрикленд: «Снимаю перед Алексом Перейрой шляпу, он гребаный убийца»

Американский средневес UFC Шон Стрикленд дал комментарий после поражения от Алекса Перейры на UFC 276.

Стрикленд проиграл Перейре нокаутом во втором раунде.

«Тебе не хочется быть чьим-то хайлайтом, но такова наша игра. Я пытался стоять и рубиться с одним из лучших кикбоксеров.

Самое фиговое, что во время первого раунда я думал: «Это будет легкий бой. Я вижу все удары, которые выбрасывает этот парень. У меня лучше получается в разменах. Я буду бить этого чувака три раунда». А затем он внезапно поймал меня.

Снимаю перед Алексом шляпу, он гребаный убийца. Благодарю всех моих тренеров. Извините, я не победил. Я в депрессии, какое-то время мне будет грустно.

Спасибо фанатам за поддержку, двигаемся дальше. Пришло время снова подниматься по этой лестнице», – сказал Стрикленд.

Видео нокаута в бою Алекс Перейра – Шон Стрикленд

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