Рейтинги UFC: Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона, Исмагулов дебютировал в легком весе

Теги рейтинги UFC MMA Макс Холлоуэй Алекс Волкановски Дамир Исмагулов Шон Стрикленд UFC 276 Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после воскресного турнира UFC 276 в Лас-Вегасе.

Алекс Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона после победы над Шоном Стриклендом, американец опустился на седьмую строчку.

В общем рейтинге UFC Макс Холлоуэй, проигравший бой Алексу Волкановски, потерял две позиции и занял восьмое место.

В легком дивизионе дебютировал Дамир Исмагулов (15-е место).

Волкановски закрыл трилогию с Холлоуэем в UFC. Превратил лицо Макса в кровавую кашу и доказал, что он лучший в дивизионе

Шон Стрикленд: «Снимаю перед Алексом Перейрой шляпу, он гребаный убийца»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные