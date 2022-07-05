Рейтинги UFC: Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона, Исмагулов дебютировал в легком весе

UFC обновил рейтинги после воскресного турнира UFC 276 в Лас-Вегасе.

Алекс Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона после победы над Шоном Стриклендом, американец опустился на седьмую строчку.

В общем рейтинге UFC Макс Холлоуэй, проигравший бой , потерял две позиции и занял восьмое место.

В легком дивизионе дебютировал (15-е место).

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