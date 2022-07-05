Рейтинги UFC: Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона, Исмагулов дебютировал в легком весе

UFC обновил рейтинги после воскресного турнира UFC 276 в Лас-Вегасе.
Алекс Перейра попал в топ-6 среднего дивизиона после победы над Шоном Стриклендом, американец опустился на седьмую строчку.
В общем рейтинге UFC Макс Холлоуэй, проигравший бой Алексу Волкановски, потерял две позиции и занял восьмое место.
В легком дивизионе дебютировал Дамир Исмагулов (15-е место).
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