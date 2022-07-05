Перейра – андердог боя с Адесаньей по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в бою между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

На победу Адесаньи можно поставить с коэффициентом 1.625, в то время как успех Перейры оценивается в 2.4.

На UFC 276 Адесанья провел пятую успешную защиту пояса, победив единогласным решением судей Джареда Канноньера. Перейра на том же турнире нокаутировал в первом раунде Шона Стрикленда.

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