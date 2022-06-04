Розенстрайк про бой Миочич – Джонс: «Это несправедливо по отношению к нам»

Суринамский тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал организацию боя за временный титул между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.

«Некоторые бойцы в нашем дивизионе в подвешенном состоянии из-за этого временного титула. Я не согласен с этим. Мы бойцы, которые поддерживаем наш дивизион в рабочем состоянии.

Я понимаю, что люди хотят увидеть бой Миочича и Джонса — это будет хороший поединок, но с другой стороны, это несправедливо по отношению к другим бойцам.

Практически всем парням пришлось многим пожертвовать во время коронавируса, в течение этих трех лет. Теперь же, когда все налаживается, им нужно сидеть и ждать, пока возобновиться борьба за возможность побороться за титул.

против — это несправедливо по отношению к нам. Многие из нас дрались несмотря ни на что и заслуживают получить свой шанс», – считает Розенстрайк.

5 июня в рамках UFC Fight Night 207 Розенстрайк проведет бой с россиянином Александром Волковым.

Соперник Волкова в UFC – громила из Суринама. Он сидел за контрабанду кокаина, помогает детям на родине и вырубает касанием

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