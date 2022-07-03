Адесанья про то, что болельщики уходили по ходу боя с Канноньером: «Они пьяные. Они не знают, что такое настоящие техничные поединки»

Чемпион UFC в среднем весе отреагировал на уход болельщиков по ходу его боя с на UFC 276 в Лас-Вегасе.

«Они тут с самого начала, они пьяные. Они не знают, что такое настоящие техничные поединки. Все великие проходили через это. Я сам это видел, когда был фанатом, и я все еще фанат. Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер — помню, они дрались, и я думал, что это потрясающий поединок. Но в то же время другие люди освистывали их.

Сен-Пьер — один из величайших, но люди освистывали его, и я думал: «Вы что смотрите? Вы кретины вообще». Али, Мейвезер — то же самое.

Все доходит до того, что ты становишься так велик, что люди хотят, чтобы ты упал. Они просто хотят увидеть твое падение. И если ты не показываешь невероятное, яркое выступление, они думают, что ты не так хорош», – сказал Адесанья.

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