Хабиб: «Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все. Но мое мышление изменилось»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после введения в Зал славы рассказал, как изменилась его жизненная позиция по ходу карьеры.
«Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все.
Но за последние два года все, что произошло, изменило меня. Мое мышление изменилось.
Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоциональный момент для меня.
Абдулманап вложился в нас, он вложился в меня, в моих братьев, в близких мне людей. Вложил в тысячи и тысячи детей в Дагестане», – сказал Хабиб.
Хабиб и Кормье официально введены в Зал славы UFC
UFC выпустил видеоролик в честь включения Хабиба в Зал славы