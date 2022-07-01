Хабиб: «Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все. Но мое мышление изменилось»

Бывший чемпион UFC в легком весе после введения в Зал славы рассказал, как изменилась его жизненная позиция по ходу карьеры.

«Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все.

Но за последние два года все, что произошло, изменило меня. Мое мышление изменилось.

Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоциональный момент для меня.

Абдулманап вложился в нас, он вложился в меня, в моих братьев, в близких мне людей. Вложил в тысячи и тысячи детей в Дагестане», – сказал Хабиб.

Хабиб и Кормье официально введены в Зал славы UFC

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