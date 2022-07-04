Холлоуэй обратился к фанатам: «Не плачьте по мне. Это часть жизни. Я люблю всех вас!»

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй обратился к поклонникам после сокрушительного поражения в бою с .

Напомним, что австралиец одержал победу единогласным решением судей (трижды по 50-45), успешно закрыв трилогию.

«Всем фанатам – не плачь по мне, Аргентина! Это часть жизни. Нам нужно перестроиться, и мы это сделаем. Люблю вас всех!» – написал Макс в соцсетях.

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