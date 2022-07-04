Исраэль Адесанья: «Чувствую, что у меня два плохих боя подряд»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья остался недоволен своим выступлением в поединке против Джареда Канноньера, который новозеландец выиграл единогласным решением судей.

«Это было плохое выступление, иногда такое бывает и это просто расстраивает, потому что я чувствую, что теперь у меня два таких боя подряд.

Дело не в том, как к этому относятся другие люди, дело во мне и в моей команде. За кулисами они говорили: «Мы знаем тебя, знаем, что ты выступил плохо, но ты все еще лучший». Да, мы по-прежнему лучшие», – сказал Адесанья.

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