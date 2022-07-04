Алекс Перейра – о поединке с Адесаньей: «Заставлю его драться»

Боец UFC Алекс Перейра, ставший претендентом на титул в среднем весе, высказался о возможном поединке против .

«Я уверен в том, что заставлю его драться, чтобы устроить для публики хорошее шоу. Когда этот бой может произойти? Когда он будет готов.

Я только что закончил поединок и чувствую себя прекрасно. Могу начать тренироваться хоть завтра», – заявил бразилец.

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