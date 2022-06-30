Шон О’Мэлли: «Я смог бы сделать сабмишен Хабибу, но люди все равно будут меня критиковать»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли ответил на критику фанатов, которые заявляют, что он не умеет бороться.
«Я смог бы сделать сабмишен Хабибу Нурмагомедову, но люди все равно будут говорить «Да, но есть еще много вопросов».
Я не обращаю внимания на негативных фанатов. Если я прикончу Педро Муньоса в выходные, в мою сторону все равно будет много негатива. Так что не имеет значения, что я сделаю.
Я знаю, что любого бойца в моей весовой категории я могу нокаутировать. Я уже делал это неоднократно. Всех, с кем я дерусь, я нокаутирую, так что именно так я вижу этот бой.
Мне достаточно раз положить руку на подбородок своего соперника и он упадет», – заявил О’Мэлли.
2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе О’Мэлли подерется с Муньосом.
Шон О’Мэлли: «Оливейра – единственный, кто может доставить Хабибу проблемы»