Бенеил Дариуш: «UFC хочет организовать Оливейре бой с Махачевым, что оставляет меня в подвешенном состоянии»

Шестой номер легкого дивизиона UFC Бенеил Дариуш подтвердил намерение промоушена организовать бой между экс-чемпионом и россиянином .

«Оливейра сейчас не чемпион, и он хочет драться с Конором Макгрегором, но UFC хочет организовать ему бой с Махачевым, что оставляет меня в подвешенном состоянии.

Сейчас я просто жду, что будет дальше. Если Чарльз подерется с Исламом, для меня имеет смысл подраться с . Я бы этого хотел.

Я знаю, он говорил о возвращении в августе, и это было бы здорово. Август, сентябрь, когда угодно. Мы можем это сделать», – сказал Дариуш.

Бой между Махачевым и Оливейрой может состояться 22 октября на UFC 281 в Абу-Даби.

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